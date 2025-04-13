الحوثيون يضربون عمق إسرائيل والصافرات تدوي في تل أبيب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. قمنا بمحاولات اعتراض ونتائجها قيد الفحص، وقد تم تفعيل الصافرات وفقًا للسياسة المعتمدة".

وسُمع دوي صافرات الإنذار في القدس حوالي الساعة 1816 بالتوقيت المحلي (1516 بتوقيت غرينتش).

من جانبه أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن القوة الصاروخية للتنظيم الحوثي نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين ضد إسرائيل.

وقد أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، الأحد، أن ميليشيات الحوثي في ​​اليمن أطلقت صاروخا، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء في وقت لاحق أن شظايا صاروخية سقطت في منطقة الخليل بالضفة الغربية.

وقد بُذلت محاولات لاعتراض الصاروخ، وصرح جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه "تم اعتراضه على الأرجح" . ولم تُبلغ السلطات عن أي إصابات.

وتم إطلاق صاروخين اعتراضيين على صاروخ الحوثي، الأول صاروخ حتس (السهم) وفي الوقت نفسه صاروخ ثاد أميركي، بحسب صحيفة معاريف .

وبدأت الشرطة بإجراء عمليات بحث لتحديد المناطق التي سقطت فيها الشظايا.