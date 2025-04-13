خارجية السعودية: ندين الجريمة الإسرائيلية الشنيعة بقصف المستشفى المعمداني في غزة

أشارت وزارة الخارجية السعودية، قي بيان، إلى أن "السعودية تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة".
وجددت وزارة الخارجية السعودية رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي "يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".
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