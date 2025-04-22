الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على سياح في باهالجام في جامو وكشمير

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف سياحاً في باهالجام في جامو وكشمير، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية، والشعب الهندي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة الغاشمة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.