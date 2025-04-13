أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "عناصر هيئة تحرير الشام اقدمت على خطف اربعة شبان من ال الراضي في مشاريع القاع الى الداخل السوري واوقفتهم لمدة ثلاث ساعات ثم اطلقت سراحهم بعد التحقيق معهم على خلفية خلاف تجارة وتهريب من والى الداخل السوري بين الاثنين". الجدير ذكره ان ال الراضي يحملون الهوية اللبنانية والسورية.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هيئة "تحرير الشام" خطفت ٤ شبان في مشاريع القاع الى الداخل السوري ثم اطلقت سراحهم بعد التحقيق معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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