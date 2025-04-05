مها الصغير تخرج عن صمتها وترد على منتقدي ابنها ياسين السقا

مها الصغير ترد على منتقدي ابنها

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ياسين السقا في "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 08:51 مساءً - خرجت الإعلاميةلأول مرة عن صمتها وردت على الانتقادات التي وجهت لابنهابسبب مشاركته في مسلسل "سيد الناس" خلال دراما رمضان 2025.ردت الإعلاميةمن خلال برنامجها "الستات ما يعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة "cbc" على منتقدي ابنها ياسين أحمد السقا والذي قدم دور "طارق مجدي أبو العباس" خلال مسلسل "سيد الناس"؛ قائلة: "إن ابنها قدم دوراً بسيطاً ليست به مساحة تمثيل كبيرة، مشيرةً إلى أن جملة كانت صغيرة وقليلة لا يمكن من خلالها الحكم على موهبته سواء كان ممثل شاطر أو لأ".وأكملت: "هما حسسونا أنه بطل المسلسل، هو كان دور صغير شاب عائد من إنجلترا للإقامة مع أهله في مصر في منطقة السبتية، قال كلام بسيط ومعوجش لسانه أوي، وكان في مشهد مع الفنانة بشرى بيتكلموا الاثنين إنجليزي قليل جداً جملة وليس مشهد كامل".ورفضتفكرة انتقاد ابنها تحت مسمى الواسطة قائلة: "فكرة الواسطة خلاص المفروض نكبر ويكون عندنا وعي أكبر، مش عشان ابنه فبيدخله وبيفرضه، وعندنا ولاد الفنانين كلهم موهوبين؛ دنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وأحمد الفيشاوي، والطبيعي إنه متربي في بيت فيه فنان، فالأوقع يشتغل حاجة لها علاقة بالمجال الفني".واختتمت حديثها قائلة: "براحة على الناس والشباب إللي بيحاول يطلع مش ابني فقط، وأي حد بيحاول يمثل، بلاش نقد قليل الأدب، النقد لازم يكون بناء وفيه وعي وحرفية، لكن إللي بيحصل ده مش نقد، ده قلة أدب".شاركنجل الفنانفي الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" وجسد شخصية تدعى "طارق مجدي أبو العباس"، ودارت أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.وشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.يمكنكم متابعة بعد اعتزاله .. ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».