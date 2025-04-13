لأول مرة.. دانييلا رحمة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة حملها

حقيقة حمل دانييلا رحمة

View this post on Instagram A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

تألق دانييلا رحمة في رمضان 2025 من خلال "نفس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:59 مساءً - تصدر اسم الفنانةخلال الفترة الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أنباء عن حملها؛ لتخرج النجمة بنفسها عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر.بعد تداول العديد من الأنباء عن حملها، أوضحت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة حقيقة الأمر؛ وذلك من خلال حلولها ضيفة في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس المذاع على قناة "المشهد"؛ حيث قالت: "تم نشر الخبر بالصحافة واتصدمت فيه كثيراً، واستيقظنا أنا وناصيف ومازحنا بعضاً قائلين: نقول مبروك لبعض؟!".وأكملت دانييلا: "الخبر مش مضبوط تماماً، وما يريده الله سوف يحدث، وكل شيء بوقته المناسب والصح، فأنا انتهيت مؤخراً من شغل، وأنا مؤمنة بأن كل شيء يأتي في الوقت الصح، ولكن هذه الصدمات التي تتلقاها من قبل الصحافة، مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، تكون مزعجة وثقيلة".وتابعت: "الأمر مزعج لأنك تبدأ في تلقي اتصالات هاتفية من الناس ليتأكدوا من صحة الخبر، وتبدأ في التبرير بأن الخبر ليس صحيح، وفي الوقت نفسه لا أستطيع القول بأن الخبر أزعجني، ممكن القول إن الخبر كان نتيجة لمحبة الصحافة والناس لنا".يُذكر أن عدداً من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، قد تداولت أنباء حول حمل الفنانة اللبنانية، حيث أكدت تلك الصفحات أن الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة قد شُوهدا معاً عند طبيب أمراض نسائية في أحد المستشفيات في لبنان، مؤكدين حمل دانييلا بحسب ما أفادت تلك الصفحات؛ دون التعليق من قبل الثنائي على الأمر وقتها.اطلعوا على مكياج العيون الخضراء من وحي بطلة المسلسل الرمضاني "بالدم" دانييلا رحمةتألقت النجمةفي مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.وتدور قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».