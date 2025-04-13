بكلمات مؤثرة مريم الجندي تحيي الذكرى السادسة لوفاة والدها: ما زال وجعي كما هو 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:59 مساءً - بكلمات مؤثرة مليئة بالحزن والأسى، أحيت الفنانة مريم الجندي الذكرى السادسة لوفاة والدها الفنان محمود الجندي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وأكملت مريم: "اللهم ارحم أبي بقدر ما أحببناه، وبقدر ما كان عطوفاً، حنوناً، كريم النفس، اللهم اجعل كل عمل طيب فعله في ميزان حسناته، وكل دعوة من قلبٍ يحبه سبباً في رفعة منزلته في الجنة. اللهم أنر قبره، واجعله روضة من رياض الجنة، وامنحه نعيماً لا فناء له، واجعل لقائي به موعداً لا يُخلف في جنتك يا أرحم الراحمين".
مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.
جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط الجمهور بقصته، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.
يمكنكم متابعة تعليق صادم من باسم سمرة حول الموسم الثالث للعتاولة
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مريم الجندي تحيي الذكرى السادسة لوفاة والدهاشاركت الفنانة مريم الجندي من خلال حسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل محمود الجندي مصنوعة بخاصية الذكاء الاصطناعي، وعلقت عليها قائلة: "الذكرى السنوية السادسة لوفاة أبي، ست سنوات مرّت، وما زال وجعي كما هو، وما زال الدعاء لك لا ينقطع، ولا يزال قلبي لم يعتد غيابك، وكل ما هو جميل لا يزال يذكرني بك".
وأكملت مريم: "اللهم ارحم أبي بقدر ما أحببناه، وبقدر ما كان عطوفاً، حنوناً، كريم النفس، اللهم اجعل كل عمل طيب فعله في ميزان حسناته، وكل دعوة من قلبٍ يحبه سبباً في رفعة منزلته في الجنة. اللهم أنر قبره، واجعله روضة من رياض الجنة، وامنحه نعيماً لا فناء له، واجعل لقائي به موعداً لا يُخلف في جنتك يا أرحم الراحمين".
https://www.instagram.com/p/DIWzuhsNvoC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIWzuhsNvoC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIWzuhsNvoC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
مشاركة مريم الجندي في دراما رمضان 2025شاركت الفنانة مريم الجندي في دراما رمضان 2025 بشخصية "شادية" من خلال مسلسل "العتاولة 2"؛ وتدور أحداثه في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهما مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتوريطهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.
مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.
جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط الجمهور بقصته، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.
يمكنكم متابعة تعليق صادم من باسم سمرة حول الموسم الثالث للعتاولة
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».