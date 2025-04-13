جائزة هيباتيا الذهبية.. تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان الإسكندرية

أعمال بارزة لـ ريهام عبد الغفور في الدراما والسينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:59 مساءً - تعلن إدارة مهرجانعن تكريم الفنانةفي حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.تحصلعلى جائزة هيباتيا الذهبية عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.انطلقت مسيرة ريهام عبد الغفور الفنية منذ أوائل الألفينات وقدمت على مدار أكثر من 25 عاما، أعمالا درامية ناجحة أبرزها مسلسل حديث الصباح والمساء، الحقيقة والسراب، شيخ العرب همام، الداعية، الرحلة، أزمة منتصف العمر، الغرفة 207، وظلم المصطبة.كما قدمت للسينما العديد من الأعمال البارزة منها صاحب صاحبه، ملاكي إسكندرية، حريم كريم، الهرم الرابع والخلية.وشاركتفي أفلام قصيرة منها "واحدة كده" الذي قدمته عام 2020، وعلى المسرح شاركت في "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.يمكنك قراءة.. هكذا تفاعلت ريهام عبد الغفور مع مشهد قتلها في آخر حلقة من مسلسل ظلم المصطبةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».