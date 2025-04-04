مفاجأة جديدة من ياسمين رئيس بعد نجاحها في “منتهي الصلاحية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تألقها اللافت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولتها لمسلسل “منتهي الصلاحية”، أعلن المؤلف أيمن سليم تعاقده مع الفنانة ياسمين رئيس لبطولة مسلسله الدرامي الجديد، في تعاون يُنتظر أن يجمع بينهما للمرة الأولى.

وأكد سليم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر التعاقد، مطالبًا جمهوره بالدعاء لنجاح المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن تبدأ جلسات تحضيره خلال الفترة المقبلة، بمشاركة المخرج محمود عبد التواب وياسمين رئيس، إلى جانب اختيار باقي فريق العمل من النجوم المشاركين.

ياسمين رئيس تتألق في رمضان 2025

كانت ياسمين رئيس قد شاركت في رمضان 2025 ببطولتين دراميتين، الأولى من خلال مسلسل “منتهي الصلاحية”، الذي تصدّر نسب المشاهدة خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الأداء والإخراج والنص.

المسلسل، المؤلف من 15 حلقة، تناول قضايا اجتماعية حساسة، من بينها المراهنات الإلكترونية التي تنتشر بين الشباب، من خلال قصة “صالح”، الشاب الطموح الذي ينقلب مجرى حياته بعد دخوله السجن ظلمًا، ليجد نفسه منساقًا إلى عالم المراهنات. وشاركت ياسمين في البطولة أمام النجم محمد فراج، إلى جانب هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا ماهر، محمود الليثي، حسن مالك، جيسيكا حسام، ملك حسن، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

كما تألقت أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل “جودر” إلى جانب النجم ياسر جلال، والذي جاء استكمالًا للجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2024. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

تنتظر ياسمين رئيس تحدّيها الجديد مع أيمن سليم، في عمل يُتوقع أن يشكّل محطة جديدة في مسيرتها الفنية المميزة.