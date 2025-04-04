ميرنا وليد - بيروت - جرت العادة في عيد الأم أن يكتب أولاد الأمير ويليام بطاقات الى جدتهم الأميرة ديانا لكنها بقيت بعيدة عن الإعلام وحافظ الأمير ويليام على سريتها الى أن قرر نشر مضمون بطاقة الأميرة شارلوت الى جدتها وهو مؤثر جداً وكتبت لها: " «جدتي العزيزة ديانا، أفكِّر بك في عيد الأم.
أُحبكِ كثيراً. وبابا مشتاق لك كل الحب لك. شارلوت».
وتبين أن الأمير ويليام يتحدث غالباً عن والدته كي يشعر أولاده أنهم إلتقوا بها وتعرفوا عليها ما ساهم في علاقة بين الأولاد وجدتهم وكأنها عرفوها.
وأرفقت شارلوت الرسالة بصورة قلب، وملصقات لراقصة باليه وبعض الفراشات.
كانت هذه تفاصيل خبر بطاقة مؤثرة من الأميرة شارلوت الى جدتها الأميرة ديانا بهذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.