بطاقة مؤثرة من الأميرة شارلوت الى جدتها الأميرة ديانا بهذه المناسبة

ميرنا وليد - بيروت - جرت العادة في عيد الأم أن يكتب أولاد الأمير ويليام بطاقات الى جدتهم الأميرة ديانا لكنها بقيت بعيدة عن الإعلام وحافظ الأمير ويليام على سريتها الى أن قرر نشر مضمون بطاقة الأميرة شارلوت الى جدتها وهو مؤثر جداً وكتبت لها: " «جدتي العزيزة ديانا، أفكِّر بك في عيد الأم.

أُحبكِ كثيراً. وبابا مشتاق لك كل الحب لك. شارلوت».

وتبين أن الأمير ويليام يتحدث غالباً عن والدته كي يشعر أولاده أنهم إلتقوا بها وتعرفوا عليها ما ساهم في علاقة بين الأولاد وجدتهم وكأنها عرفوها.

وأرفقت شارلوت الرسالة بصورة قلب، وملصقات لراقصة باليه وبعض الفراشات.