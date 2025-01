جاستن بالدوني يسعى لمقاضاة بليك ليفلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 مساءً - بعد مرور أيام من اتخاذ النجم جاستن ابالدوني قراراً برفع دعوى قضائية ضد صحيفة "The New York Times" بسبب تقرير أصدرته حول اتهامات بليك ليفلي له بالتحرش، أكد محاميه أن الفريق القانوني بالتأكيد يُخطط لمقاضاة الممثلة بليك ليفلي. محامي جوستين بالدوني يؤكد عرض الوثائق أمام الجميع لإظهار الحقيقة وقال براين فريدمان محامي النجم جاستن بالدوني خلال مقابلة مع شبكة "NBC " مطلع يناير الجاري، إنه سيتم الكشف عن رسالة نصية بين كل من النجم جاستن بالدوني والفنانة بليك ليفلي وأيضاً عرض الوثائق أمام الجميع، وذلك لكي يتم إظهار الحقيقة حتى يتمكن الناس من إصدار حكمهم بناءً على الأدلة. جاستن بالدوني يُحرك دعوى قضائية ضد "The New York Times" وكان النجم جاستن بالدوني قد قام في 31 ديسمبر الماضي برفع دعوى تشهير ضد صحيفة "The New York Times" بمبلغ 250 مليون دولار، وجاء بـ الدعوى القضائية أن الصحيفة لو قامت بمراجعة حقيقية للآلاف من المراسلات الخاصة التي ادعت أنها حصلت عليها، لكان مراسلوها قد رأوا أدلة قاطعة تثبت أن بليك ليفلي، هي التي قادت حملة تشويه متعمدة.

ورد المتحدث باسم "The New York Times" على اتهامات جاستن بالدوني، قائلاً إن التقرير مدعوم بالأدلة وتم إعداده بعناية كبيرة ومسؤولية، كما أنه استند إلى مراجعة آلاف الصفحات من الوثائق الأصلية، بما في ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي اقتبسناها بدقة وبالتفصيل في المقالة المنشورة.



يُذكر أن النجمة بليك ليفلي رفعت دعوى قضائية ضد المخرج وزميلها في بطولة فيلم " It Ends With Us" جاستن بالدوني مُدعية بأنه تسبب لها في "أزمة نفسية شديدة".

وكانت قد أظهرت تقارير عن خلاف وقع بين بطلي الفيلم في أغسطس الماضي، مع توقعات بأن الخلافات فنية بفيلم It Ends With Us كانت هي السبب الرئيسي، إلا أن الفنانة بليك ليفلي رفعت دعوى قضائية ضد جاستن بالدوني مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

وبحسب موقع "TMZ" فإن الدعوى القضائية تزعم أن جاستن بالدوني أظهر سلوكاً تسبب في "أزمة نفسية شديدة" لبليك ليفلي.



