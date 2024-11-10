ميرنا وليد - بيروت - يستعد النجم العالمي The Weeknd لإطلاق مشروع مميز مع ألبومه التالي الذي يحمل عنوان Hurry Up Tomorrow، المقرر إصداره في أوائل عام 2025. وسيرافق هذا العمل السادس، فيلم من بطولة النجمين العالميين جينا أورتيجا وباري كيوغان.

سيبدأ المشروع في سبتمبر 2024 بأول أغنية منفردة Dancing in the Flames، تليها سلسلة من الأغاني التي لم يتم إصدارها سابقًا.

وتمثل هذه العودة استمرارًا للثلاثية التي بدأت مع After Hours في عام 2020، تلتها Dawn FM في عام 2022.

وتعد فرقة Hurry Up Tomorrow بمواصلة هذه السلسلة، وستحتفظ بالأسلوب الموسيقي الذي جعلها تحقق هذا النجاح، متأثرة بأصوات موسيقى R’n’B وموسيقى البوب ​​في الثمانينيات.

كانت هذه تفاصيل خبر جينا أورتيجا وباري كيوغان في أدوار رئيسية لعمل The Weeknd القادم.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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