تكنولوجيا: فيفو تكشف عن نظارة الواقع المختلط Vivo Vision في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيفو رسميًا عن نظارة Vivo Vision للواقع المختلط (MR)، التي ظهرت لأول مرة خلال منتدى بواو الآسيوي. وقد تم عرض وحدة من الجهاز في جناح فيفو لاستعراض التصميم، بينما من المتوقع إطلاق النموذج الأولي في منتصف عام 2025.

وفقًا لما صرحت به الشركة، يأتي الكشف عن Vivo Vision ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها في الحوسبة المكانية، مما سيساعد في تطوير تطبيقات مستقبلية في مجال الروبوتات الاستهلاكية.

إلى جانب هذه الإضافة الجديدة، شهد المنتدى أيضًا مناقشات حول تقنيات الجيل السادس (6G)، بالإضافة إلى تسليط الضوء على هاتف X200 Ultra القادم.

وخلال جلسة “لحظة إطلاق فيفو” التي عُقدت اليوم، صرّح هو بيشان، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في فيفو، بأن صناعة الهواتف الذكية تعكس صورة مصغرة عن الابتكار التكنولوجي في الصين.

كما أشار إلى أن فيفو حافظت على مكانتها كأفضل علامة تجارية للهواتف الذكية في السوق الصينية على مدار أربع سنوات متتالية، حيث تخدم حاليًا أكثر من 500 مليون مستخدم في 60 سوقًا عالميًا.

يُعرف منتدى بواو الآسيوي، الذي أطلقته مجموعة من 24 دولة آسيوية، بأنه “دافوس آسيا”، حيث يجتمع القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا الأكثر أهمية في المنطقة. وخلال هذا الحدث، أعلنت فيفو أيضًا عن إنشاء مختبر الروبوتات، والذي يمثل مسارًا استراتيجيًا جديدًا للشركة.

تخطط فيفو لتطوير “عقل” و”عيون” الروبوتات داخل هذا المختبر، مستفيدةً من خبراتها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (LLMs) والتصوير، بالإضافة إلى الحوسبة المكانية التي ستوفرها نظارة Vivo Vision.

ستجمع فيفو المعرفة المكتسبة من الواقع المختلط (MR) مع منظومتها Blue Technology Matrix، التي تضم تقنيات مثل BlueImage و BlueLM و BlueOS و BlueChip و BlueVolt، وهي نماذج متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف نقل التكنولوجيا من المختبر إلى الحياة اليومية للمستخدمين.

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