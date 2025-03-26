شكرا لقرائتكم خبر عن ارسال قاذفات ب-2 الى جزيرة في المحيط الهندي.. امريكا تجمع اسلحتها الفتاكة لمواجهة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير الصور الفضائية إلى أن قوة كبيرة من قاذفات ب-2 سبيريت الشبحية تسير الآن متجهة إلى جزيرة دييغو جارسيا. وتظهر الصور وجود ثلاث طائرات شحن من طراز C-17 وعشر ناقلات للوقود جواً تم نشرها خلال الـ 48 ساعة الماضية في الإقليم البريطاني الاستراتيجي الذي استُخدم سابقاً كنقطة انطلاق للضربات الأمريكية في الشرق الأوسط في مناسبات متعددة.

يأتي هذا التجميع وسط تصاعد جديد في الضربات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين وتزايد التحذيرات الموجهة لإيران من إدارة ترامب بسبب دعمها للمسلحين الحوثيين وطموحاتها النووية.

تمكن متابعو البث الصوتي المتاح علنًا من سماع طاقم قاذفتين من طراز ب-2 تحملان نداءات Pitch 11 وPitch 14 يتواصلان مع مراقبي الحركة الجوية في أستراليا، حيث أكد طاقم Pitch 11 وجود قاذفة ثالثة ضمن القافلة. ويبدو أن الثلاث قاذفات قد قامت بعملية تزويد جوي أثناء رحلتها فوق أستراليا متجهة نحو الغرب.

وفي حادثة منفصلة، هبطت قاذفة ب-2 رابعة، حاملة النداء Pitch 13، في قاعدة هيكام الجوية في هاواي يوم أمس بعد إعلانها حالة طارئة أثناء الرحلة. وظهرت مقاطع فيديو لاحقاً تُظهر وصول الطائرة على الأرض ومقابلتها لشاحنة إسعاف حوادث، لكن طبيعة الحالة الطارئة لم تُعرف بعد.

تشير تسجيلات إضافية لمراقبة الحركة الجوية إلى أن قاذفات ب-2 أخرى، تحت النداء Abba، انطلقت من قاعدة وايت مان الجوية في ميسوري متجهة أيضاً إلى دييغو جارسيا. وتُقيم القوات الجوية الأمريكية جميع قاذفات ب-2 البالغ عددها 20 طائرة في قاعدة وايت مان.

أفاد قائد قوة الضربات العالمية التابعة للقوات الجوية (AFGSC) لـ TWZ اليوم: "وصلت قاذفة ب-2 سبيريت إلى قاعدة هيكام الجوية". وأضاف: "يقوم القيادة الاستراتيجية الأمريكية ووحداتها ومكوناتها، بالتنسيق مع باقي الأوامر القتالية والجهات الحكومية الأمريكية، بتنفيذ عمليات عالمية دورية لردع وكشف وإنهاء أي هجمات استراتيجية تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها". وأوضح أنه حفاظًا على الأمن التشغيلي، لا يتم الكشف عن تفاصيل التمارين أو العمليات.

تشير بيانات تتبع الرحلات الجوية ومعلومات من نظام الاتصالات الدولي ACARS إلى بدء تحركات رئيسية لطائرات C-17 والناقلات نحو جزيرة دييغو جارسيا، وكذلك نحو قاعدة هيكام في هاواي وقاعدة أندرسن الجوية في غوام، بدءًا من الأسبوع الماضي.

وفي سياق منفصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأسبوع الماضي أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسث، قام بتمديد مهمة حامل الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في الشرق الأوسط، وأمر بتوجيه مجموعة ضربات حاملات أخرى، بقيادة يو إس إس كارل فينسون، للانضمام إليها في المنطقة. كما أظهرت بيانات تتبع الرحلات وتسجيلات مراقبة الحركة الجوية نشرًا حديثًا لطائرات مقاتلة من طراز F-35A التابعة للقوات الجوية متوجهة إلى الشرق الأوسط.

بشكل عام، يُظهر التجميع الحالي في دييغو جارسيا حزمة قوة أكبر بكثير مما كان يُرتبط عادةً بعمليات مهام قاذفات القنابل روتينية أو التمارين خلال السنوات الأخيرة.

في عام 2022، اعتُبر نشر أربع قاذفات ب-2، التي تمثل 20 بالمئة من أسطول الطائرات الشبحية للقوات الجوية، إلى أستراليا رسالة قوية لكل من الصين وأي خصوم محتملين، إلى جانب حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في منطقة الهند والمحيط الهادئ. وفي حدث سابق قبل عامين، تم إرسال ست قاذفات ب-52 إلى دييغو جارسيا كعرض قوة عقب مقتل القاسم سليماني، رئيس العمليات الخارجية لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في العراق المجاور.

تُستخدم جزيرة دييغو جارسيا كمحطة انطلاق رئيسية للضربات الجوية؛ فقد كانت نقطة انطلاق أساسية خلال المراحل الافتتاحية لعمليات "حرية دائم" في أفغانستان عام 2001 و"حرية العراق" في عام 2003. واستمرت القاذفات في تنفيذ مهام قتالية من القاعدة لفترة طويلة بعد ذلك.

ومن المهم التنويه إلى أن دييغو جارسيا، بخلاف القواعد في الشرق الأوسط أو حاملات الطائرات العاملة في المنطقة، تقع بعيدًا عن مدى الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تتوفر حاليًا لكل من الحوثيين وإيران.

حيث تُقدّر أطول صواريخ باليستية إيرانية بمدى يصل إلى حوالي 1,242 ميلًا (2,000 كيلومتر)، بينما تبعد دييغو جارسيا عن إيران حوالي 2,358 ميلًا (3,795 كيلومتر) على أقصر مسافة.

تضفي موقع دييغو جارسيا النسبي بالنسبة لمناطق التوتر المحتملة مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية.

كما تُستخدم بحيرتها لاستضافة أسطول من السفن المجهزة بقيادة أمر النقل العسكري الأمريكي، والتي تحمل مركبات عسكرية وذخائر ومعدات أخرى للتوزيع السريع في حال وقوع أي طارئ.

إن نشر أكثر من أربع قاذفات ب-2 في دييغو جارسيا سيشكل عرض قوة كبيرًا يستهدف الشرق الأوسط مباشرة. تتمتع هذه القاذفات بقدرات فريدة، لا سيما قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية الكثيفة لتنفيذ ضربات "قاتلة للملاذات" باستخدام قنابل GBU-57/B ذات الوزن 30,000 رطل، والتي تُعد خيارًا تقليديًا فريدًا لضرب الأهداف المحصنة بعمق – وهي ميزة لا تمتلكها سوى قاذفات ب-2 حاليًا. كما استُخدمت هذه القاذفات في أكتوبر الماضي لشن ضربات ضد الحوثيين في اليمن، مما أرسل رسالة واضحة إلى داعمي الجماعة في طهران.

يستمر الحوثيين في شن حملات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى استهداف القوات العسكرية الأجنبية وإطلاق هجمات على إسرائيل، وقد كانت هذه التحركات ردًا على العمليات الإسرائيلية في غزة عقب هجمات حماس الإرهابية الجريئة في 7 أكتوبر 2023.

أعلنت البيت الأبيض للرئيس دونالد ترامب اليوم في بيان: "جلست إدارة بايدن مكتوفة الأيدي بينما قام قراصنة مجهزون بأسلحة دقيقة مقدمة من إيران بفرض نظام رسوم في إحدى أهم ممرات الشحن في العالم. لقد كان لعمل إدارة ترامب في محاسبة الحوثيين نجاحٌ باهر، ولا شيء يستطيع أن يحيدنا عن هذا العمل الدؤوب للحفاظ على سلامة الأمريكيين."

تأتي هذه التصريحات بعد انزعاج واسع النطاق عقب تأكيد صحيفة "ذا أتلانتيك" أن رئيس تحريرها، جيفري جولدبرج، تم إدراجه عن طريق الخطأ في دردشة على تطبيق "سيجنال" المشفر، حيث ناقش كبار أعضاء إدارة ترامب ضربات وشيكة ضد الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان ترامب قد كتب على موقعه "ترث أوك" في 17 مارس: "أي هجوم أو انتقام من الحوثيين سيواجه بقوة جبارة، وليس هناك ضمان بأن تلك القوة ستتوقف عند هذا الحد. إنهم [إيران] يتحكمون في كل تحركاتهم، يمدونهم بالأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة، وحتى فيما يُسمى بالمخابرات. وكل طلقة يطلقها الحوثيون ستُعتبر من الآن فصاعداً طلقة من أسلحة وإدارة إيران، وستُحاسب إيران وستعاني العواقب، والعواقب ستكون وخيمة!"

وأضاف بيت هيجسث في 15 مارس: "حرية الملاحة أمر أساسي ومصلحة وطنية جوهرية. في اللحظة التي يعلن فيها الحوثيون: 'سنتوقف عن إطلاق النار على سفنكم وطائراتكم بدون طيار'، ستنتهي هذه الحملة؛ ولكن حتى ذلك الحين ستظل دون هوادة. الرسالة إلى إيران واضحة: يجب أن ينتهي دعمكم للحوثيين فوراً. سنحاسبكم كجهة راعية لهذه القوة، وأؤكد ما قاله الرئيس أننا لن نتهاون في ذلك."

على الرغم من أن دعم إيران للحوثيين كبير ولا يُنكر، إلا أن الخبراء يختلفون حول مدى قدرة طهران على توجيه أنشطة الجماعة بشكل مباشر. كما تُقيّم الحكومة الأمريكية أن المقاتلين اليمنيين، بمساعدة من إيران، تمكنوا من بناء قدرة كبيرة لإنتاج الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار من طراز الكاميكازي طويلة المدى.

وقال مسؤول دفاع أمريكي كبير خلال لقاء إعلامي على هامش مؤتمر "رابطة قوات الجو والفضاء" لعام 2025: "نعتقد أنهم يقومون بقدر كبير من الإنتاج داخلياً. تقييمنا الحالي يشير إلى أن هناك بعض المكونات الرئيسية وغيرها التي تأتي من إيران أو من أماكن أخرى، لكن الجزء الأكبر من الإنتاج يتم داخل اليمن".جزيرة دييغو جارسيا. تستقبل قاذفات امريكية

منذ توليه منصبه في يناير، أعلن ترامب أنه يسعى لعقد صفقة جديدة مع إيران بشأن طموحاتها النووية، رغم انسحاب إدارته السابقة من الاتفاق النووي مع طهران. وقد ألمحت الإدارة الجديدة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم تتنازل إيران عن قدرتها على إنتاج الأسلحة النووية.

وقال المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في لقاء مع قناة فوكس نيوز: "لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكرياً. إشارتنا إلى إيران هي أن نجلس ونتحاور دبلوماسياً للوصول إلى الحل المناسب. وإذا لم نتمكن، فالبديل ليس الخيار الأمثل."

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، في مقابلة منفصلة على برنامج "Face the Nation" على قناة CBS: "يجب على إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي بطريقة تُظهرها للعالم بأسره. لا يمكن السماح لها بالاحتفاظ بقدرتها على إنتاج الأسلحة النووية؛ فهذا يشكل سلاحها واستراتيجيتها الصاروخية."

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في ديسمبر أن فريق انتقال ترامب كان يدرس بالفعل خيارات لشن ضربات أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد البرنامج النووي الإيراني. وفي أحدث تقرير تصنيفي غير سري للتهديدات العالمية الذي صدر اليوم، كرّرت مجتمع الاستخبارات الأمريكي وجهة نظره القديمة بأن إيران لا تملك برنامج أسلحة نووية نشط، لكنها حذرت من تزايد الضغط على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لتغيير مساره.

مع كل ذلك، لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على أن إدارة ترامب تفكر في اتخاذ إجراء مباشر وشيك ضد إيران. حتى وإن كانت إيران ووكلاؤها الإقليميون في أضعف حالاتهم خلال عقود بعد عدة إجراءات قامت بها الحكومة الإسرائيلية خلال العام الماضي، إلا أن أي ضربة أمريكية على أهداف إيرانية قد تؤدي إلى رد فعل خطير.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن عرض قوة كبير يستهدف الشرق الأوسط يتشكل على جزيرة دييغو جارسيا في المحيط الهندي، حيث يشارك فيها جزء كبير من أسطول قاذفات ب-2 إلى جانب العديد من الأصول الداعمة.