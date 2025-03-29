شكرا لقرائتكم خبر عن إثر غارات أمريكية...مصرع شقيق عبدالملك الحوثي ورئيس أركان المليشيات وقيادات أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري، مصرع شقيق زعيم المليشيات الحوثية، ورئيس أركانها، وعدد من القادة الآخرين. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية المشتركة، وضاح الدبيش، مقتل عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت عدة مواقع للحوثيين باليمن. وأفاد الدبيش أيضا، بمقتل رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، وعدد من كبار القادة والضباط في القيادة الحوثية. وجاء ذلك إثر ضربات أمريكية عنيفة في غارات طالت مقر نادي الأهلي الرياضي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن). وخلال الأيام الماضية، شنت مقاتلات أمريكية، مئات الغارات على مواقع في عدد من المحافظات اليمنية، استهدفت قيادات حوثية، ومخازن أسلحة وقواعد إطلاق صواريخ تابعة للمليشيات.

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