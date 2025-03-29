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الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك 1/2
  • الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 وأعربت سموها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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