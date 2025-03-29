شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً... أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ‏مجلس الإفتاء الأسترالي في ‎أستراليا، رسمياً، موعد

عيد الفطر

المبارك وأول أيام شهر شوال.

و أكد مجلس الإفتاء بأستراليا، في بيان أصدره، أن آخر يوم في رمضان هو الأحد المقبل 30 رمضان، ليكون أول أيام

عيد الفطر

المبارك ‎يوم الاثنين 1 من شوال، بناء على عدم توفر شروط الترائي في أستراليا.

وأوضح

مجلس الإفتاء الأسترالي

في البيان أنه "بعد تحرّيه من المراصد المحلية والعالمية، أن هلال شوال سيولد في سيدني يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شرق

أستراليا

- بعد غروب شمس تلك الليلة. أما في بيرث، فسيولد الهلال في نفس اليوم الساعة 6:57 مساءً بتوقيت غرب أستراليا، بعد غروب الشمس أيضًا. وبما أن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في كلتا المدينتين، فلا يُمكن أن يكون اليوم التالي هو الأول من شهر شوال".

وتعتمد الطريقة التي حدد بها مفتي عام

أستراليا

ومجلس الإفتاء الأسترالي نهاية شهر رمضان، وأول يوم من شهر شوال، ويوم

عيد الفطر

على حساب ميلاد الهلال قبل غروب الشمس، ومدة غروبه بعد غروب الشمس، وإمكانية رؤيته. وقال بيان المجلس إن هذه الطريقة اعتمدتها العديد من المجالس العلمية العالمية المرموقة والمرموقة.

وأعرب مجلس الأئمة الوطني الأسترالي ومجلس الإفتاء الأسترالي عن تفهمهما واحترامهما الأئمة والعلماء الذين قد يختلفون في الرأي مع المجلسين. وطالبا جميع المسلمين باحترام الآراء المختلفة في هذا الشأن، والعمل على وحدة الأمة الإسلامية في الحفاظ على القيم والمصالح المشتركة التي تجمعهم جميعًا.

كانت

أستراليا

من أولى الدول التي أعلنت أول أيام شهر رمضان 2025، وكان يوم السبت 1 مارس 2025.