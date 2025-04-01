شكرا لقرائتكم خبر عن توقع حربًا قادمة ضد هذه الدولة...خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي للضربات الأمريكية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع خبير عسكري مصري، اندلاع حرب مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.. موضحًا الهدف الحقيقي من الإمكانيات العسكرية للمليشيات الحوثية في اليمن.

وقال العميد عدل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن واشنطن تسعى لتقويض القدرات العسكرية للحوثيين، الذين يُعتبرون ذراعًا استراتيجيًا لطهران، بهدف تهيئة الظروف لمواجهة محتملة مع إيران.

وأشار المشموشي، إلى أن الولايات المتحدة تستغل هذه العمليات لاستكشاف الإمكانيات العسكرية للحوثيين، وهو ما قد يكون مفيدًا في أي مواجهة مستقبلية مع إيران، خاصة إذا لم تمتثل طهران للمطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

ولفت المشموشي، إلى أن إيران، التي تمكنت من تصدير تقنياتها العسكرية المتطورة لروسيا، باتت تمثل مصدر قلق كبير للغرب، نظرًا لقدراتها المتزايدة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الذكية، بما في ذلك الأنظمة البحرية المسيرة.

ومنذ 15 من مارس الجاري، شنت الولايات المتحدة الأمريكية مئات الغارات على مناطق عدة في اليمن، بذريعة كبح جماح مليشيا الحوثي التابعة لإيران، عن استهداف السفن في البحر الأحمر.