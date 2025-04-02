شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط شرطة ومقتل عنصر شديد الخطورة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتله وضُبط بحوزته ( بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.