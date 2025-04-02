شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية فى قلب مصر.. أغنية "باقون" دعما لكل فلسطينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يعيد الخليج 365 نشر أغنية "باقون" دعما لكل الفلسطينيين، وذلك للتأكيد على أن القضية الفلسطينية فى قلب كل مصر .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حضر عرض أغنية "باقون" خلال فعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك، والتى تتحدث عن فلسطين والقضية الفلسطينية.

وتقول كلمات الأغنية: "كان ياما كان في زمان بلد أصيلة عيشنا في أرضها كل أحلامنا الجميلة نعمة السلام والأمان كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة فجاة كل حاجة اتبدلت لشكل تاني بيتنا والشوارع واللغة وحتى الأغاني لما جه غريب سرق حرق أخد مكاني صوت الطيارات وهي بتضرب المباني بعدها لقينا نفسينا من غير مكان بنسند بعضنا علشان نحس بالأمان نقسم الرغيف ما بينا والخيم كمان ربنا امتحنا وكنا قد الامتحان ".

وتكمل الأغنية: "اوعي يوم تصدق أن صوت الحق واطي أو تسيب مكانك أوعي يا ابني يوم تطاطي سيبك من دموعي يابني سيبك من عياطي البلد بلدنا هما مش أصحاب مكان سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى يا من تريد شراء أرضي أرضي أنا لا تشتري يا أمي أني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب قد صمدت ولم اخن عهدي ليكي ولموطني والله حسبي وعده للمحتسب ان يستجيب .