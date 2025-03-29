مكتب نتانياهو: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية".

وأوضح أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد أمس سلسلة مشاورات بشأن الاقتراح الذي قدم من الوسطاء".

ويأتي ذلك في ظل غارات إسرائيلية على جميع أنحاء قطاع غزة وحصار شامل يمنع وصول الغذاء إلى القطاع، وذلك بعد أن استأنفت إسرائيل حربها على القطاع.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة في 18 آذار الحالي، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع.

في حين خلفت الحرب على القطاع المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.