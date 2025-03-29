شكرا لقرائتكم خبر عن منح هذه الجائزة لامرأة يمنية في امريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت وزارة الخارجية الأميركية رئيسة رابطة أمهات المختطفين في #اليمن أمة السلام الحاج جائزة المرأة الشجاعة للعام 2025. وذلك بجانب ثماني نساء من دول مختلفة تقديراً لجهودها في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى محنة آلاف المعتقلين وعائلاتهم

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