شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعلن مقتل عبدالله الجعدي "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن محافظة تعز شهدت اليوم تشييع جثمان عبدالله محمد عبدالله الجعدي، الذي قُتل خلال المواجهات.

ووفقًا للوكالة، تقدّم مراسم التشييع شخصيات اجتماعية وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب أهالي الجعدي ورفاقه، حيث أشاد المشاركون بدوره في الأحداث الجارية.

وأضافت الوكالة أن المشيعين أكدوا على مواصلة ما وصفوه بـ"الصمود والثبات"، مشيرين إلى أهمية تعزيز التلاحم في مواجهة التحديات.

وذكرت الوكالة أن الجثمان وُوري الثرى في روضة الصماد بمنطقة الحوبان بمديرية التعزية، عقب أداء الصلاة عليه في ذات المكان.



