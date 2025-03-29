كتائب "القسام" تبث تسجيلًا جديدًا لأسير إسرائيلي تحت عنوان "الوقت ينفد"

بثّت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" تسجيلا جديدا لأسير إسرائيلي في غزة تحت عنوان "الوقت ينفد".
وفي التسجيل الجديد طالب الأسير الإسرائيلي من "الجميع في إسرائيل الدفاع عنه وإنقاذه من الأسر"، كما طالب "نقابة العمال في إسرائيل ببذل كل جهد للضغط من أجل إنقاذه"، وسط مظاهرات مستمرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب الحرب وعرقلة اتمام اتفاق تبادل الأسرى.
وخاطب الأسير الإسرائيلي نتانياهو قائلا إن "الحرب النفسية الحقيقية هي سماع القصف على مدار 24 ساعة".
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