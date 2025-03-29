مھرجان الجونة السینمائي أعلن امرًا هامًا لدورته الثامنة المرتقبة

أعلن مھرجان الجونة السینمائي عن فتح باب التقدیم للأفلام في دورته الثامنة المرتقبة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/تشرین الأول ٢٠٢٥. باب التقدیم سیكون مفتوحا اعتبارا من یوم ١ أبریل/نیسان ٢٠٢٥، وسوف یغلق بنھایة ٣٠ یونیو/حزیران ٢٠٢٥.

ستحصل الأفلام المشاركة على فرصة للمنافسة على جوائز نجمة الجونة، إضافة إلى جوائز مالیة یصل مجموعھا إلى ٢٣٤ ألف دولار أمبركي موزعة على مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة، ومسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة، ومسابقة الأفلام القصیرة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن للأفلام التي تتناول موضوعات إنسانیة أن تتنافس على جائزة سینما من أجل الإنسانیة (جائزة الجمھور)، في حین أن الأفلام التي تركز على الاھتمامات البیئیة مؤھلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء.

عبرت ماریان خوري، المدیرة الفنیة لمھرجان الجونة السینمائي، عن حماسھا لبدء تحضریات الدورة الجدیدة قائلة: “نبدأ رحلتنا نحو الدورة الثامنة، وأنا متحمسة بشكل خاص من أجل اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة. كل عام يأتي بموجة مختلفة من الإبداع، ونحن ملتزمون بتقديم منصة حيث يمكن للمواهب الصاعدة أن تلمع جنبًا إلى جنب مع صانعي الأفلام المعروفين. نحن نتطلع بفارغ الصبر إلى القصص التى ستشكل مهرجان هذا العام ونَدعو صناع السينما في جميع أنحاء العالم لمشاركتنا وجهات نظرهم الفريدة”.

بینما علق عمرو منسي المدیر التنفیذي لمھرجان الجونة السینمائي قائلا: “لقد أثبت مھرجان الجونة السینمائي نفسه كحدث رئیسي في التقویم السینمائي الإقلیمي والدولي. وبینما نتطلع إلى دورتنا الثامنة، یظل تركیزنا على أن یوازن المھرجان بین كونه منصة لأبرز الأفلام وملتقى لأھم الفعالیات في صناعة السینما”.

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صانعو الأفلام مدعوون لتقدیم أعمالھم من خلال الموقع الرسمي للمھرجان، حیث یمكنھم أیضًا العثور على إرشادات التقدیم التفصیلیة.