سلطات الأردن وسوريا ومصر وديوان الوقف السني في العراق: الاثنين هو أول أيام عيد الفطر

أعلنت السلطات الأردنية والسورية ومصر أنّ يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كذلك، أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي أنّ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بعد إعلان دول مثل السعودية وقطر والامارت أن العيد هو يوم الأحد، في حين أكّد السلطات العمانية أنّ العيد يوم الاثنين المقبل.