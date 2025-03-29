أعلنت السلطات الأردنية والسورية ومصر أنّ يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كذلك، أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي أنّ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك بعد إعلان دول مثل السعودية وقطر والامارت أن العيد هو يوم الأحد، في حين أكّد السلطات العمانية أنّ العيد يوم الاثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الأردن وسوريا ومصر وديوان الوقف السني في العراق: الاثنين هو أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.