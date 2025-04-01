الخليج اليوم .. ترامب يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موعد زيارته إلى السعودية، إذ قال إنها ستكون في الشهر المقبل وربما بعد ذلك بقليل.

في السياق ذاته، أضاف ترامب في إطار إحاطة صحافية بشأن التعريفات الجمركية، بأنه سيذهب إلى قطر والإمارات ودول أخرى، وذلك في أثناء زيارته إلى المنطقة.

إلى ذلك، كان قد أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن ترامب في إطار زيارته الخارجية الأولى، يعتزم زيارة السعودية، وكان الرئيس الأميركي أوضح في وقت سابق أنه سيلتقي في زيارته للرياض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً في مقابلة خاصة لـ"العربية" و"الحدث" إلى أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.