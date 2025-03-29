شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:عودة التحليق المكثف من قبل الطيران الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن عودة التحليق المكثف من قبل الطيران الأمريكي وأكدت مصادر عن وجود تحليق متجدد للطيران الأمريكي في أجواء اليمن



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