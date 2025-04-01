الامارات | «شات جي بي تي» اختار 3 وجهات مفضلة للجمهور في دبي خلال «العيد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت بلدية دبي سؤالاً إلى «شات جي بي تي» بشأن الوجهات المفضّلة للجمهور خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فاختار التطبيق الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ثلاث وجهات في إمارة دبي كأفضل الخيارات أمام الجمهور، هي: حدائق دبي، والشواطئ العامة، وبرواز دبي.

وأوضحت بلدية دبي، عبر منصاتها الرقمية، أن حدائق وشواطئ دبي العامة شهدت إقبالاً كثيفاً خلال عطلة عيد الفطر من العائلات التي استمتعت بتمضية أجمل الأوقات وسط أجواءٍ ترفيهية مميزة، وذلك بعد أن خصصتها بلدية دبي لاستقبال العائلات حصراً خلال إجازة العيد.

وخصصت بلدية دبي، أربعة من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة، لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الفطر، تضم شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ، يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتاديها.

كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 10 أفراد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود، وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ.

ونظّمت العديد من الحدائق والشواطئ فعاليات خاصة بالعيد، تضمنت عروضاً موسيقية، وفقرات للأطفال، وعروض ألعاب نارية أضاءت سماء دبي مع غروب الشمس، ما أضفى المزيد من البهجة على المناسبة.