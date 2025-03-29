شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن اليمن ردًا على الغارات الأمريكية...إيران تدعو لتحرك عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت إران إدانتها للهجمات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن، داعية إلى وضع حد لصمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" ان الهجمات العسكرية الأمريكية ضد اليمن وانتهاك سلامة أراضيه، هي تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "إسماعيل بقائي" أن بلاده تدين بشدة استمرار الغارات الجوية غير القانونية وغير المبررة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة من اليمن، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مواطنين يمنيين وتدمير منازل الأهالي وبعض البنى التحتية لهذا البلد.

واعتبر بقائي بأن هذه الهجمات تعد بمثابة انتهاكات جسيمة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وأكد على المسؤولية الدولية للحكومة الأمريكية عن ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف بأن الاعتداءات العسكرية المتكررة للولايات المتحدة على اليمن، والتي ترتكب بتواطؤ ومشاركة استخباراتية ولوجستية من الكيان الصهيوني، تتماشى مع المؤامرة الشريرة التي يحيكها هذا الكيان وداعموه لإسكات أي تضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا يمكن فصلها عن المخطط الإجرامي الاستعماري لفلسطين، حسب تعبيره.

كما رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ،بان الهجمات العسكرية الأمريكية ضد اليمن وانتهاك سلامة أراضيه، هي تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، ودعا إلى وضع حد لصمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.