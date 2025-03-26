شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نهائى دورة الإنتاج الإعلامى الرمضانية بين أون سبورت والقاهرة الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الأربعاء نهائي دورة الإنتاج الاعلامى الرمضانية لكرة القدم بين فريقى أون سبورت On Sport والقاهرة الإخبارية بعد منافسات قوية بين الفرق المشاركة.

وتقام الدورة تحت إشراف عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، وتضم المهندس محمود فتحى رئيس اللجنة المنظمة، وشبل محمد، وعلى عبد الرحيم، وهانى عبد الرحمن.



فريق أون سبورت