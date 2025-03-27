شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مرشحة لاستضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن هناك شكوك حول استضافة كوت ديفوار لبطولة أمم أفريفيا للشباب تحت 20 سنة، والمقرر اقامتها الشهر المقبل لأسباب لوجستيه وتنظيمية.

وأكد المصدر أن مصر هي أقوى المرشحين لاستضافة البطولة حال تعذر اقامتها في كوت ديفوار، حيث كانت مصر وكوت ديفوار الدولتان اللتان تقجما بطلب لاستضافة الحدث.

ويستعد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار (حتى الآن) خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ومؤخرًا خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة في كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو وهى البطولة القارية المؤهلة للمونديال.

وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، مساء أمس وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.