.شولتس: الاتحاد الأوروبي منفتح على "تسوية" بشأن الرسوم الجمركية الأميركية

أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنّه شدّد على أن التكتل منفتح أيضا على تسوية.

وأضاف "أقول للولايات المتحدة إن هدف أوروبا يبقى التعاون، ولكن إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة أي خيار، على غرار ما هي عليه الحال مع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، فسوف نرد كاتحاد أوروبي موحّد".

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء بلاده وخصومها، بما في ذلك تعرفة نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفي منتصف آذار دخلت حيّز التنفيذ رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، ويدخل رد الاتحاد الأوروبي على هذه الرسوم حيّز التنفيذ في نيسان.