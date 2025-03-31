.بريطانيا تستضيف قمة لبحث مكافحة الاتجار بالمهاجرين

تلتقي وفود من أكثر من 40 دولة في بريطانيا الاثنين للمشاركة في قمة يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث سبل القضاء على الاتجار بالمهاجرين.

ووصفت الداخلية البريطانية الاجتماع بأنه "أول قمة دولية كبرى في بريطانيا لمعالجة الحالة العالمية الطارئة المتمثلة بالهجرة غير الشرعية".

ومن المقرر أن يفتتح ستارمر الاجتماع الذي تستضيفه وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، على أن يختتم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلون من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وسيركز الاجتماع على كيفية تعاون البلدان لتفكيك العصابات المنظمة التي تنقل المهاجرين عبر الحدود، بما في ذلك إلى بريطانيا من فرنسا على متن قوارب صغيرة.