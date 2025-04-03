مخالفات في بلدية العدرا-كسروان والرهان على التغيير في الإنتخابات المقبلة

تأخذ الانتخابات البلدية منحى آخر اليوم، وكلما تقدم الوقت كلّما إزدادت حماوةً، وبلدية العدرا واحدة من البلديات التي من المفترض أن تشهد إنتخابات، لا يعرف بعد إذا ما كانت قد تؤدي إلى تغيير حقيقي...

المخالفات التي إرتكبتها البلدية الحالية عديدة، فهل سمعتم في أي مرّة أنه خلال ولاية بلدية في بعض الأحيان قد يكون هناك أمين صندوق، وفي أشهر أخرى لا يكون، وفي كلّ مرّة نفس الشخص يعود إلى أمانة الصندوق؟ نعم هذه هي الحال في بلدية العدرا، إذ بحسب المستندات، التي حصلت عليها "النشرة"، فإنه تمت الدعوة إلى إجتماع بلدي بتاريخ 06/07/2024 لاتخاذ قرار بتكليف أمين صندوق، عادت وتكررت الدعوة بتاريخ 29/03/2025 لتكليف نفس الشخص، مع العلم أنه وبتاريخ 21/12/2024 تمت الدعوة إلى اجتماع بلدي وعنوانه مناقشة عامة. وإذا كان معلوماً أن مدة تكليف أمين الصندوق تنتهي في 31/12/2024 وعقدت الجلسة قبل ذلك التاريخ بعدة أيام، لماذا لم يُصار إلى إعادة تكليفه من جديد وبقيت الأمور "مفلوتة" أشهراً؟.

نعم، من يسمع بهذا الأمر يسأل لماذا وكيف تسير الأمور دون وجود أمين صندوق؟ هذا السؤال حمله أحد أعضاء البلدية إلى المعنيين، فكان الجواب، على حد تأكيد المصادر، "ببساطة عبر رئيس البلدية الذي هو يقوم بعملية التسيير والصرف والدفع كما يريد"، هنا تعود المصادر لتشير إلى أن "المبالغ التي تصرف هي أكثر من 12 مليون ليرة، وعبر رئيس البلدية، في ظلّ غياب أمين صندوق، مع العلم أن هذا الأمر مخالف تماماً للقانون".

أبعد من ذلك، تلفت المصادر إلى أن "البلدية تجبي من أصحاب الأبنية التي تشيد حديثاً مبالغ مالية تحت مسمّى "مساعدة لها"، دون أن تصدر إيصالات بها"، وتشير إلى أن "كل هذه الأموال لا تدخل في الصندوق البلدي". بالإضافة إلى ذلك تتحدث المصادر عن موضوع السوريين المتواجدين في البلدة، حيث تؤكد أن "البلدية تفرض على كلّ واحد موجود في البلدة دفع مبلغ 20 دولارا أميركيا"، وتلفت إلى أنه "مؤخرا تم شراء مستوعبات بلاستيك للبلدة دون إستدراج عروض أو إجراء مناقصات، ولدى سؤال أحدهم عن كيفية القيام بذلك كان الجواب بأنها من الأموال التي تمت جبايتها من السوريين المتواجدين في البلدة، مع العلم أن كل هذه الأموال لا تدخل في الصندوق البلدي".

حال بلدية العدرا هي حال العديد من البلديات التي ترتكب فيها المخالفات، وعلينا انتظار الانتخابات المقبلة، متى حصلت، علّها قد تحمل تغييراً، والأهم من هذا كلّه أن الأزمة الإقتصاديّة أثرت بشكل كبير على أوضاع البلديات وجعلت الفلتان يعمّ في قسم كبير منها، من هنا يجب اللجوء إلى محاسبة المرتكبين أو مكافأة من أحسن عملاً وكل ذلك يتم بالانتخابات...