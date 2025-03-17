أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الإثنين 17 مارس 2025: تحديثات هامة لك!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار العملات من العناصر الاقتصادية الهامة التي تؤثر على السوق المالية، وبالتالي تسهم في تحديد المستوى العام للاقتصاد،فعلى مدار اليوم، يتابع المستثمرون والمواطنون في مصر تغيرات أسعار العملات العربية والأجنبية، ولا سيما مع الانتعاش المستمر للاقتصاد المحلي بعد الجائحة،في هذا السياق، سنستعرض في هذا البحث أسعار هذه العملات في السوق المصرية ليوم الإثنين 17 مارس 2025، مع التركيز على أحدث المعلومات المتاحة.

أسعار العملات العربية والأجنبية

تعمل مختلف البنوك في مصر على تحديث أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل دوري،ومن خلال هذه العمليات يمكن للمتعاملين معرفة الأسعار الدقيقة للتداول أو التحويل،الأسبوع الأخير قد شهد استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات، مما يوحي بأثر إيجابي على المعاملات المالية،تعتبر البيانات التي يتم تقديمها من قبل بنوك مثل البنك المركزي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مؤشرات حيوية تساعد على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

أسعار العملات العربية

سعر الريال السعودي

في البداية، يمكننا الاطلاع على سعر الريال السعودي الذي سجله البنك المركزي المصري، حيث وصل إلى 13.47 جنيه للشراء و 13.50 جنيه للبيع،كما أوضحت بيانات البنك الأهلي المصري أن السعر بلغ 13.42 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، فيما سجل بنك مصر 13.43 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 163.84 جنيه للشراء و164.59 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 163.29 جنيه للشراء و164.41 جنيه للبيع، بينما أعلن بنك مصر عن سعر يبلغ 163.39 جنيه للشراء و164.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

يتعلق الأمر أيضًا بالدرهم الإماراتي، حيث سجل في البنك المركزي المصري 13.75 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، بلغ 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، بينما أظهرت بيانات بنك مصر تسجيل 13.74 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار

من جهة أخرى، يعتبر سعر الدولار من النقاط الرئيسية في تحركات السوق، حيث بلغ في البنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع،في حين سجل البنك الأهلي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، أما بنك مصر فقد أشار إلى سعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو

أما بالنسبة لليورو، فقد كان سعره في البنك المركزي المصري حوالي 54.96 جنيه للشراء و55.12 جنيه للبيع،وفي البنك الأهلي المصري، سجل 54.73 جنيه للشراء و55.25 جنيه للبيع،بينما في بنك مصر اقترب السعر من 54.75 جنيه للشراء و55.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

ختامًا، يعد سعر الجنيه الاسترليني أحد العوامل المؤثرة، حيث سجل في البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء و65.72 جنيه للبيع،بينما في البنك الأهلي المصري، سجل 65.33 جنيه للشراء و65.70 جنيه للبيع، وفي بنك مصر تم تسجيل سعر 65.49 جنيه للشراء و65.78 جنيه للبيع.

تُظهر متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر أهمية كبيرة في عالم الاقتصاد المحلي والدولي،ويستفيد جميع المتعاملين من المعلومات الدقيقة التي توفرها البنوك،يعتبر هذا التحديث اليومي ضروريًا للأفراد الذين يحتاجون إلى إجراء تحويلات أو استثمارات تعتمد على الأسعار الحالية،لذلك، ينبغي على الأفراد والشركات متابعة هذه الأسعار بانتظام لضمان القيام بعمليات مالية ناجحة،من خلال التدقيق في هذه المعلومات، يتمكن المتعاملون من توجيه قراراتهم المالية بشكل مستنير وتحقيق الاستفادة القصوى من استثماراتهم.