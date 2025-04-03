شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أكبر بحيرة نفط في العالم بدولة مزقتها الحروب.. ثروة تفوق السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، حيث تم وضع بئر "السالمية-5" على خريطة الإنتاج بمعدل يصل إلى 4000 برميل من الزيت الخام و18 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، على عمق 14,400 قدم.

وفي سياق متصل، كشفت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف بئر بترولي جديد في خليج السويس، بإنتاج مبدئي قدره 5000 برميل نفط يوميًا، ليضاف إلى سلسلة الاكتشافات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، مما عزز اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الطاقة المصري.

كما أعلنت "إيني" عن اكتشاف جديد في الصحراء الغربية لمصر، حيث تم حفر بئر رئيسي بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية، بمعدل إنتاج ثابت يبلغ 5500 برميل نفط يوميًا، مما يعكس ازدهار قطاع البترول والغاز في مصر.

اكتشافات كبرى تدفع مصر نحو مركز إقليمي للطاقة

تضمنت أبرز الاكتشافات الأخيرة حقل ظهر العملاق، آتول، نورس، وغرب الدلتا، إضافةً إلى اكتشافات غازية هامة مثل امتياز نور في البحر المتوسط وامتياز القرعة بدلتا النيل.

وفي إطار تعزيز قطاع البترول، طرحت الحكومة مزايدتين عالميتين في عام 2018، أسفرت عن فوز شركات كبرى مثل إكسون موبيل، شل، بي بي، وإيني، كما تم طرح مزايدة جديدة في مارس الماضي للتنقيب في البحر الأحمر، لأول مرة في تاريخ مصر.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وجذب الاستثمارات

حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 بعد زيادة الإنتاج، وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عبر تطوير معامل التكرير. كما التزمت الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما عزز الثقة في السوق المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، تمهيدًا لتحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.



