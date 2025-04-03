شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اختفاء قيادات الحو ثيين في صنعاء.. هل قتلهم الطيران؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الخبير العسكري اليمني، محمد عبدالله الكميم، انتقادات حادة لقيادات جماعة الحوثي، متسائلاً عن اختفائهم وعدم ظهورهم في وسائل الإعلام، وذلك في ظل تصاعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع الجماعة في اليمن.

وتساءل الكميم عن مكان وجود القيادات الحوثية، مثل محمد علي الحوثي وحسين العزي، واصفًا إياهم بـ "الداشر" و"السفيه"، ومتهماً إياهم بالاختباء في "قنوات صرف مجاري".

كما انتقد الكميم غياب "بطولاتهم وعنترياتهم"، وسخر من شعارهم "مانبالي مانبالي"، داعياً إياهم إلى "مواجهة الموت بشجاعة" وقيادة مقاتليهم "وهم فوق الأرض"، بدلاً من الاختباء في الأنفاق.

واختتم الكميم انتقاداته بعبارات لاذعة، واصفًا قيادات الحوثيين بـ "أوسخ ما في الزريبة".