شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات الزرقاء.. مؤشر صحي لا يجب تجاهله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبدو العلامات الزرقاء على الجسم مجرد كدمات عادية، لكنها قد تكون إشارة لمشاكل صحية خطيرة، خاصة إذا ظهرت دون سبب واضح أو كانت متكررة. وفقاً للخبراء، فإن ظهور أكثر من خمس كدمات غير مبررة قد يشير إلى اضطرابات تخثر الدم أو مشاكل الكبد، كما أن بعض الأدوية مثل مميعات الدم تزيد من احتمالية الكدمات العشوائية. ووفق "ديلي ميل" تزداد هذه الظاهرة لدى كبار السن بسبب هشاشة الشعيرات الدموية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابات السطحية. وفي حال استمرار الكدمات بالتوسع أو ظهورها مع أعراض أخرى كالنزيف أو الإرهاق، فمن الضروري استشارة الطبيب فوراً لإجراء الفحوصات اللازمة

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