شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مفاجئ ارعب الحوثيين...غارات امريكية جديدة مدمرة وقاتلة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الطيران الامريكي الان، تحليقا مكثفا في سماء محافظتين جديدتين بدأ في الساعات الاولى من صباح الخميس (3 ابريل) استهداف مواقع افتراضية لجماعة الحوثي الانقلابية، موقعا قتلى وجرحى، بجانب مواصلة استهدافه المكثف صنعاء وصعدة والحديدة، بعشرات الغارات المدمرة، والمتواصلة منذ ليل السبت (15 مارس).

أكدت هذا مصادر محلية متعددة في محافظتي اب وتعز. أفادت بأن "بتعرض المحافظتين لغارات جوية شديدة الانفجار، واستمرار التحليق المكثف للطائرات في سماء المحافظتين". موضحة بأن الطيران الامريكي "شن غارتين على الحوبان في تعز". و"استهداف غارات كثيفة برج الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة في اب".

وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، في اخبار عاجلة عن "غارات لطيران العدوان الأمريكي استهدفت شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة". مؤكدة "استشهاد مواطن في العدوان الأمريكي على شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة". ونقلت عن مراسلها أن القتيل "حارس شبكة الاتصالات".

وفقا لقناة جماعة الحوثي، فإن "العدوان الأمريكي جدد غاراته على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة" الساعة الثانية صباح الخميس (3 ابريل). كما نقلت القناة في خبر عاجل عن مراسلها في محافظة صعدة، قوله: "العدوان الأمريكي يستهدف بغارتين مديرية كتاف". من دون أي تفاصيل اضافية عن طبيعة المواقع المستهدفة ومحصلتها.

والاربعاء (2 ابريل)، نفذ الطيران الامريكي قرابة 20 غارة جديدة، استهدفت لأول مرة "بغارة سيارة مواطن في منطقة قحازة بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء". حسب ما أعلنته سلطات جماعة الحوثي في المحافظة، منتصف ليل الاربعاء. من دون أن تورد أي تفاصيل اضافية عن محصلة الغارة وما إذا كانت خلفت سقوط ضحايا.

من جانبها، اعلنت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات جماعة الحوثي أن "العدو الأمريكي، عاود مساء اليوم (الاربعاء) استهداف محافظة صعدة واستهدف بـ 17 غارة مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة صعدة". موضحة أن بين الغارات السبعة عشر "خمس غارات استهدفت شرقي مدينة صعدة" تضاف لغارتين الثلاثاء (1 ابريل).

ونقلت الوكالة عن "مصدر محلي" في محافظة الحديدة، إن الطيران الامريكي عاود قصف المحافظة. و"استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في الصليف، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر". مشيرة إلى ارتفاع ضحايا غارات فجر الاربعاء على مؤسسة مياه ومحطة الكهرباء في المنصورية إلى "4 شهداء ومصاب من الموظفين".

يواصل الطيران الامريكي الان، تحليقا مكثفا في سماء محافظتين جديدتين بدأ في الساعات الاولى من صباح الخميس (3 ابريل) استهداف مواقع افتراضية لجماعة الحوثي الانقلابية، موقعا قتلى وجرحى، بجانب مواصلة استهدافه المكثف صنعاء وصعدة والحديدة، بعشرات الغارات المدمرة، والمتواصلة منذ ليل السبت (15 مارس).

أكدت هذا مصادر محلية متعددة في محافظتي اب وتعز. أفادت بأن "بتعرض المحافظتين لغارات جوية شديدة الانفجار، واستمرار التحليق المكثف للطائرات في سماء المحافظتين". موضحة بأن الطيران الامريكي "شن غارتين على الحوبان في تعز". و"استهداف غارات كثيفة برج الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة في اب".

وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، في اخبار عاجلة عن "غارات لطيران العدوان الأمريكي استهدفت شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة". مؤكدة "استشهاد مواطن في العدوان الأمريكي على شبكة الاتصالات في جبل نامه بمديرية جبلة". ونقلت عن مراسلها أن القتيل "حارس شبكة الاتصالات".

وفقا لقناة جماعة الحوثي، فإن "العدوان الأمريكي جدد غاراته على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة" الساعة الثانية صباح الخميس (3 ابريل). كما نقلت القناة في خبر عاجل عن مراسلها في محافظة صعدة، قوله: "العدوان الأمريكي يستهدف بغارتين مديرية كتاف". من دون أي تفاصيل اضافية عن طبيعة المواقع المستهدفة ومحصلتها.

والاربعاء (2 ابريل)، نفذ الطيران الامريكي قرابة 20 غارة جديدة، استهدفت لأول مرة "بغارة سيارة مواطن في منطقة قحازة بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء". حسب ما أعلنته سلطات جماعة الحوثي في المحافظة، منتصف ليل الاربعاء. من دون أن تورد أي تفاصيل اضافية عن محصلة الغارة وما إذا كانت خلفت سقوط ضحايا.

من جانبها، اعلنت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات جماعة الحوثي أن "العدو الأمريكي، عاود مساء اليوم (الاربعاء) استهداف محافظة صعدة واستهدف بـ 17 غارة مناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة صعدة". موضحة أن بين الغارات السبعة عشر "خمس غارات استهدفت شرقي مدينة صعدة" تضاف لغارتين الثلاثاء (1 ابريل).

ونقلت الوكالة عن "مصدر محلي" في محافظة الحديدة، إن الطيران الامريكي عاود قصف المحافظة. و"استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في الصليف، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر". مشيرة إلى ارتفاع ضحايا غارات فجر الاربعاء على مؤسسة مياه ومحطة الكهرباء في المنصورية إلى "4 شهداء ومصاب من الموظفين".