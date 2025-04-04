شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروب بسيط يقتل الخلايا السرطانية فى جسمك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يزال السرطان من أكثر الأمراض رعبًا، إذ يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وبينما تُستخدم العلاجات الطبية، كالعلاج الكيميائي والإشعاعي، على نطاق واسع، فقد دُرست بعض العلاجات الطبيعية لخصائصها المحتملة فى مكافحة السرطان، ومن بين هذه العلاجات، مشروب اكتسب شعبية بفضل مكوناته البسيطة والفعالة وهو عصير الليمون مع صودا الخبز، حيث اكتشف العديد من خبراء الصحة والباحثين فوائد هذه المكونات فى تهيئة بيئة داخل الجسم أقل ملائمة لنمو السرطان، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا". كيف يساعد الليمون في مكافحة السرطان؟ الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والفلافونويدات، والتي أُجريت عليها أبحاث مكثفة لخصائصها المحتملة فى مكافحة السرطان، وتشير الدراسات إلى أن مستخلصات الليمون تحتوي على مركبات مثل الليمونين والنارينجين، والتي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق منع تلف الخلايا ودعم وظيفة المناعة. ويُحسن الليمون قلوية الجسم، ويُخفض الحموضة، ويُعتقد أن ذلك يُبطئ تكاثر الخلايا السرطانية، كما تُساعد خصائص الليمون الطبيعية المُزيلة للسموم على طرد السموم الضارة التي قد تُساهم في نمو الخلايا السرطانية من الجسم. دور بيكربونات الصودا في منع نمو السرطان بيكربونات الصودا، المعروفة باسم صودا الخبز، معروفة على نطاق واسع بقدرتها على معادلة حموضة الجسم، ويعتقد بعض الخبراء أن الحفاظ على بيئة قلوية قد يُصعب على الخلايا السرطانية النمو، لأنها غالبًا ما تُفضل البيئات الحمضية، وعلى الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية، إلا أن بعض الدراسات تُشير إلى أن بيكربونات الصودا قد تُبطئ نمو الورم عن طريق تقليل الحموضة المحيطة بالخلايا السرطانية، مما يُثبط قدرتها على الانتشار، ومع ذلك، من المهم جدًا استخدام هذا المُكون باعتدال واستشارة الطبيب قبل الاستخدام المُنتظم لها. الترطيب وإزالة السموم باستخدام ماء الليمون الترطيب الجيد ضروري للصحة العامة، وخاصةً عند مكافحة أمراض مثل السرطان، ويساعد شرب كمية كافية من الماء الممزوج بالليمون مع إضافة صودا الخبز على طرد السموم، والحفاظ على صحة الكلى، وتحسين الهضم، حيث يعمل هذا المزيج كمشروب طبيعي لإزالة السموم، ويدعم وظائف الكبد، ويساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة، ويعمل الجسم المُرطب جيدًا بكفاءة أكبر، مما يسمح بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية الأساسية، ويعزز الاستجابة المناعية. طريقة تحضير هذا المشروب: يتطلب هذا المشروب البسيط ثلاثة مكونات فقط، حوالي 1 لتر من الماء، وعصر 3 أو 4 ليمونات، ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا (صودا الخبز) واخلطي جيدًا، وتركه لمدة بضع دقائق قبل تناوله، ويمكنك تناول هذا الخليط طوال اليوم للحصول على أقصى فائدة، ولكن بعد استشارة الطبيب خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا.

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