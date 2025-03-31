أكسيوس: ترامب يعتزم زيارة السعودية في شهر أيار في أول زيارة خارجية له

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة السعودية في شهر أيار المقبل في أول زيارة خارجية له.
وسبق وأن أكد ترامب أنه يعتزم زيارة بريطانيا، وأنه سوف يبحث بشأن زيارته السعودية.
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