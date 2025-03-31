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أكسيوس: ترامب يعتزم زيارة السعودية في شهر أيار في أول زيارة خارجية له

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أكسيوس: ترامب يعتزم زيارة السعودية في شهر أيار في أول زيارة خارجية له

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيارة في شهر أيار المقبل في أول زيارة خارجية له.

وسبق وأن أكد ترامب أنه يعتزم زيارة بريطانيا، وأنه سوف يبحث بشأن زيارته السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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