شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 فى السعودية عيار 21 بـ 329 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس تراجعًا طفيفا بالتزامن مع أيام عيد الفطر، وسجل عيار 24 سعر 376 ريال مقارنة بـ 377 ريال.

ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 376.00 ريال

-عيار 22 سجل 344.50 ريال

-عيار 21 سجل 329.00 ريال

-عيار 18 سجل 282.00 ريال

-عيار 14 سجل 219.25 ريال

-عيار 12 سجل 188.00 ريال

-الاونصة 11692.50 ريال

-الجنيه الذهب 2631.50 ريال

الأونصة بالدولار 3130.71 دولار

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

يسعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. وتزيد سياساته التضخمية من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.



