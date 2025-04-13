شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13- 4 - 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ 3133 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

عيار 14 يسجل 3133 جنيها

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها بدون مصنعية

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون": "قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكنني أقول إن 10% هو الحد الأدنى"، دون تحديد الدول التي قد تتأهل أو الشروط التي ستنطبق.

جاءت هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن التأثير الاقتصادي والإنساني المحتمل لنظام التعريفات الجمركية الأمريكي.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً