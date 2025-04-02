شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص إقامة في الخليج .. السعودية تطلق عرضاً استثنائياً للوافدين.. تبدأ من 4000 ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت السعودية عن تعديلات هامة في نظام الإقامة الدائمة، مستهدفة بذلك استقطاب المستثمرين والمقيمين من جميع أنحاء العالم. هذه التغييرات لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فحسب، بل تتضمن أيضًا تقديم مزايا متعددة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار والاستقرار. التكلفة والتسهيلات في الإقامة أعلنت السعودية عن تكلفة جديدة للإقامة الدائمة، حيث تم تحديد رسوم سنوية قدرها 100,000 ريال سعودي، مع إمكانية الدفع بالتقسيط. أما الإقامة الدائمة غير المحدودة فتبلغ رسومها 800,000 ريال سعودي تدفع مرة واحدة، مما يوفر لحاملها استقرارًا دائمًا دون الحاجة إلى تجديد مستمر. هذه الخطوات تعكس حرص المملكة على تقديم حلول مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المقيمين. شروط وضوابط الحصول على الإقامة الدائمةوضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط للحصول على الإقامة الدائمة، تشمل امتلاك جواز سفر ساري المفعول، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، بالإضافة إلى اجتياز الفحوصات الطبية وإثبات دخل مالي ثابت. هذه المعايير تهدف إلى تسهيل عملية التقديم وضمان استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة. تمنح الإقامة الدائمة في السعودية العديد من الامتيازات، مثل حرية التنقل داخل وخارج المملكة، وإمكانية شراء العقارات، والعمل في مختلف القطاعات دون الحاجة إلى كفيل. هذه المزايا تجعل من الإقامة الدائمة خيارًا جذابًا للمستثمرين والمقيمين الباحثين عن فرص جديدة في المملكة. من الواضح أن التغييرات الجديدة في نظام الإقامة الدائمة في السعودية تقدم فرصًا كبيرة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الاقتصاد السعودي وجذب المزيد من الكفاءات العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة فوائد الإقامة الدائمة في السعودية

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