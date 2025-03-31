شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 31- 3- 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ 330 درهما والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات، انخفاضا طفيفا، ووصل سعر الاونصة مبلغ 3082.95 درهم مقارنة بسعر أمس الذى وصل إلى 3082.99 درهم، وفقًا لآخر التحديثات، ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 371.75 درهم

عيار 22 سجل 344.25 درهم

عيار 21 سجل 330.00 درهم

عيار 18 سجل 282.75 درهم

عيار 14 سجل 218.75 درهم

عيار 12 سجل 187.50 درهم

الاونصة 11562.75 درهم

الجنيه الذهب سجل 2640 درهم

الأونصة بالدولار 3082.95 دولار



وارتفع الذهب متجاوزًا 3,000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، مسجلاً معلماً تاريخياً مع استمرار المعدن الثمين في مساره الصعودي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة واتجاهات التخلي عن الدولار.

ويتداول الذهب حاليًا بالقرب من أعلى قمة تاريخية له عند مستوى 3070 دولارًا للأونصة، وفي حالة استمرار الأسعار فوق مستويات 3045 و 3057 دولارًا: من المتوقع أن يواصل الذهب صعوده إلى مستويات 3086 و 3100 دولار.



في حالة فشل الأسعار في الثبات فوق مستوى 3045 دولارًا: من المحتمل أن تتراجع الأسعار مجددًا إلى مستويات 3022 و 3000 و 2984 دولارًا.

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.