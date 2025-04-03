جيسي عبدو بالحجاب وملابس ملفتة للنظر

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الأنظار بإطلالتها الأخيرة بلوك شخصية "جميلة" التي تقدمها بمسلسل "بالدم"، متنكرة حتى توقع بالـ "دكتورة آسيا" التي تقدم شخصيتها الممثلة اللبنانية كارول عبود.



وقد ظهرت جيسي بالحجاب وملابس خاصة بالحجاب، وعلقت: "جميلة يلي ما شافت يوم جميل بحياتها لنّا رويدي صبي ولنّا رويدي بنت يا دلّي اش صور فيكي ياااا جميلة بس معليه كلو فدا اختي غوليا".

وقد تألقت جيسي عبدو في احدث إطلالة لها على جمهورها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، و خفت الانظار بفستانها الاحمر الرائع.

الفستان الذي غرتدته جيسي باللون الاحمر من دون أكمام، طويل و ضيق، بتصميم فاخر، مكشوف الظهر، و حملت بيدها حقيبة من دار أزياء Chanel وصل سعرها إلى 4,645 دولار.

و من الناحية الجمالية، تركت جيسي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.