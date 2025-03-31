شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سلة الاتحاد السكندرى فى تصفيات أفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 مارس 2025 11:28 م

يشارك فريق سلة الاتحاد السكندرى فى تصفيات أفريقيا لأندية السلة رجال، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجارى فى نسختها الخامسة بالمغرب.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفى هوبز النيجيرى.

تطير بعثة فريق كرة سلة بنادي الاتحاد السكندرى إلى المغرب بعد غد الثلاثاء، استعداداً للمشاركة بمنافسات البطولة.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.