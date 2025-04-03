شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى منتخب مصر لإعفاء لاعبى الأهلي من معسكر يونيو بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول تحديًا في تنسيق جدول معسكره التدريبي المقرر في الفترة من 2 إلى 10 يونيو 2025، مع استعداد النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تُلزم الأندية بالسماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية خلال فترات الأجندة الدولية. ​

وفي هذا السياق، يبقى خيار ترك لاعبي الأهلي في هذا المعسكر مطروحا على الجهاز الفني لمنتخب مصر حسام حسن، نظرًا لمشاركتهم المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وعزز المنتخب الوطنى صدارة جدول مجموعته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة برصيد 16 نقطة بعد فوزه على سيراليون بهدف مقابل لا شىء، ضمن فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر فاز يوم الجمعة قبل الماضي على إثيوبيا خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب بهدفين نظيفين، واستكمال مسيرته بالفوز الثلاثاء الماضي على سيراليون بهدف مقابل لا شيء.

بهذه النتيجة عزز منتخب مصر من صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى، برصيد 16 نفطة بعد خوض 6 مباريات، مُحققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد.