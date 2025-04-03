الدفاع الجوي الروسي دمّر 23 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مقاطعات روسية".

واوضحت الوزارة في بيان، ان "خلال الليلة الماضية، تم تدمير ست طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وخمس في كل من مقاطعتي أوريول وكورسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة كالوغا، واثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".